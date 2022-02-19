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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Хераклес
АЗ Алкмаар - Хераклес: обзор матча 19 февраля 2022
АЗ Алкмаар
19.02.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
2 : 1
Завершен
Хераклес
25'
Т. Рейндерс
48'
В. Павлидис
42'
Н. Лаурсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Хераклес
Замена
К. Соуа
️️️️
Т. Рейндерс
83'
Замена
А. Витри
️️️️
Х. Эвьен
83'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
75'
72'
Замена
С. Бакиш
️️️️
А. Шоке
72'
Замена
E. Sierra
️️️️
А. Уахим
67'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
60'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
ГОЛ! 2:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
48'
42'
ГОЛ! 1:1!
Н. Лаурсен
Пас отдал
Р. Роскен
ГОЛ! 1:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
В. Павлидис
25'
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
8
Анас Уахим
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
4-4-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
14
Рейндерс
26
Эвьен
20
де Вит
8
Класи
14
Павлидис
21
Карлссон
4-1-1-4
28
Бласвих
27
Фадиджа
5
Кнустер
4
Хогма
5
Ренте
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
7
17
Шоке
12
Роскен
8
Уахим
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
26
Эвьен
16
Витри
16
Витри
26
Эвьен
14
Рейндерс
14
Соуа
14
Соуа
14
Рейндерс
8
Уахим
16
16
8
Уахим
7
7
Ханссон
7
Ханссон
7
17
Шоке
12
Бакиш
12
Бакиш
17
Шоке
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Хераклес
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча АЗ Алкмаар - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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