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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - НЕК
Хераклес - НЕК: обзор матча 29 августа 2021
Хераклес
29.08.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
0 : 1
Завершен
НЕК
50'
А. Акман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - НЕК
90'
+2
Желтая карточка
Д. Окита
90'
+1
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
М. Дуэлунн
Желтая карточка
М. Кнустер
86'
Замена
M. Amissi
️️️️
О. Киомурцоглу
81'
80'
Замена
J. Vet
️️️️
Л. Шоне
79'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
Д. Бруйин
Желтая карточка
Я. Бласвих
77'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
77'
77'
Пенальти не реализован!
Д. Бруйин
Желтая карточка
Л. де ла Торре
76'
71'
Замена
О. Ромени
️️️️
А. Акман
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Акман
Пас отдал
С. Эль-Каруани
Замена
И. Аззауи
️️️️
Н. Лаурсен
46'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
46'
41'
Желтая карточка
И. Маркес
Вторая желтая
С. Бакиш
41'
Желтая карточка
С. Бакиш
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Mohamed Amissi
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
2-1-1-5
28
Бласвих
15
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
12
Роскен
7
20
Влут
17
де ла Торре
27
Фадиджа
4-3-2-1
31
Брандерхорст
4
Маркес
26
34
Эль-Каруани
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
5
Бруйин
14
Окита
10
Дуэлунн
19
Акман
11
Лаурсен
98
Аззауи
98
Аззауи
11
Лаурсен
14
Киомурцоглу
10
10
14
Киомурцоглу
7
37
Бургзорг
37
Бургзорг
7
10
Дуэлунн
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
10
Дуэлунн
20
Шоне
15
15
20
Шоне
5
Бруйин
7
Тавсан
7
Тавсан
5
Бруйин
19
Акман
10
Ромени
10
Ромени
19
Акман
Остались в запасе
Хераклес
НЕК
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
22
Робин Руфс
ВР
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Хераклес - НЕК
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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