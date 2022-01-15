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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Хераклес
НЕК - Хераклес: обзор матча 15 января 2022
НЕК
15.01.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 0
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Хераклес
85'
Желтая карточка
М. Кнустер
81'
Желтая карточка
Д. Куальята
65'
Замена
Р. Влут
️️️️
С. Бакиш
65'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
Желтая карточка
Э. Тавсан
45'
+1
Замена
А. Акман
️️️️
Д. Бруйин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
НЕК
30
Guss Gertsen
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
17
Нилс Россен
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
19
Али Акман
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
37
Делано Бургзорг
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Брандерхорст
26
28
ван Рой
24
Вердонк
4
Маркес
5
Бруйин
3
Гут
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
8
Маттссон
4-2-1-3
28
Бласвих
27
Фадиджа
15
5
Кнустер
12
Куальята
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
7
12
Бакиш
4
Сонненберг
5
Бруйин
19
Акман
19
Акман
5
Бруйин
12
Бакиш
20
Влут
20
Влут
12
Бакиш
7
37
Бургзорг
37
Бургзорг
7
Остались в запасе
НЕК
Хераклес
30
Guss Gertsen
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
10
Mohamed Amissi
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
30
Guss Gertsen
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
10
Mohamed Amissi
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча НЕК - Хераклес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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