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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Хераклес
РКС Ваалвейк - Хераклес: обзор матча 11 мая 2022
РКС Ваалвейк
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
2 : 0
Завершен
Хераклес
20'
М. Крамер
59'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Хераклес
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
87'
Замена
А. Азхил
️️️️
Р. ван дер Венне
87'
77'
Замена
S. Armenteros
️️️️
Д. Хогма
Желтая карточка
Я. Укили
76'
76'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Э. Ханссон
ГОЛ! 2:0!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
М. Крамер
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Крамер
Пас отдал
F. Stokkers
20'
Желтая карточка
А. Туба
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
5
Яссин Укили
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
32
Сэм Схеперман
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
3-2-1-4
1
Вессен
21
Меленстен
28
Бюттнер
5
Туба
3
Гаари
2
Бакари
10
ван дер Венне
5
Укили
27
29
Крамер
6
Анита
3-2-1-1-2
1
5
Кнустер
4
Хогма
5
Ренте
27
Фадиджа
12
Куальята
17
де ла Торре
11
Лаурсен
7
Ханссон
12
Бакиш
10
ван дер Венне
46
Азхил
46
Азхил
10
ван дер Венне
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
4
Хогма
9
9
4
Хогма
7
Ханссон
7
7
7
Ханссон
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Хераклес
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Timo Jansink
ВР
32
Сэм Схеперман
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
32
Сэм Схеперман
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча РКС Ваалвейк - Хераклес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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