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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Утрехт
Хераклес - Утрехт: обзор матча 11 февраля 2022
Хераклес
11.02.2022, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 0
Завершен
Утрехт
82'
К. Сирхейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Утрехт
Замена
А. Шоке
️️️️
К. Сирхейс
90'
+2
Замена
Э. Ханссон
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
88'
Замена
Д. Хогма
️️️️
E. Sierra
88'
85'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. ван дер Хоорн
ГОЛ! 1:0!
К. Сирхейс
Пас отдал
B. BasaÃ§ikoglu
82'
Желтая карточка
B. BasaÃ§ikoglu
72'
Желтая карточка
Д. Куальята
71'
67'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. ван дер Маарел
67'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
А. Дувикас
60'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Буссаид
60'
Замена
М. Силла
️️️️
М. Махи
52'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
Замена
E. Sierra
️️️️
L. Schoofs
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Утрехт
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
K. Jakobsen
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
14
Сирхейс
7
3-4-1-3
5
ван дер Куст
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
23
Тимбер
10
Махи
14
Янссен
6
Махер
49
Буссаид
1
де Кейзер
9
Верман
9
Дувикас
4
Хогма
4
Хогма
15
16
16
15
7
7
Ханссон
7
Ханссон
7
14
Сирхейс
17
Шоке
17
Шоке
14
Сирхейс
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
49
Буссаид
23
Рамселар
23
Рамселар
49
Буссаид
9
Дувикас
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
9
Дувикас
10
Махи
7
Силла
7
Силла
10
Махи
3
ван дер Хоорн
7
Балк
7
Балк
3
ван дер Хоорн
Остались в запасе
Хераклес
Утрехт
1
Koen Bucker
ВР
7
K. Jakobsen
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
33
Кевин Гаделла
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
7
K. Jakobsen
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Хераклес - Утрехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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