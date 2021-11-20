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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Фортуна
Хераклес - Фортуна: обзор матча 20 ноября 2021
Хераклес
20.11.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
6'
И. Аззауи
30'
И. Аззауи
67'
К. Сирхейс
9'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Фортуна
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
И. Аззауи
87'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
87'
81'
Желтая карточка
З. Флемминг
80'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Т. Нослин
Желтая карточка
Д. Бургзорг
78'
74'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
B. Rienstra
74'
Замена
T. Lake
️️️️
А. Ферати
74'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
М. Тирпа
ГОЛ! 3:1!
К. Сирхейс
67'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
E. Sierra
67'
42'
Желтая карточка
А. Ферати
41'
Желтая карточка
B. Rienstra
ГОЛ! 2:1!
И. Аззауи
30'
27'
Желтая карточка
М. Анга
9'
ГОЛ! 1:1!
З. Флемминг
Пас отдал
B. Rienstra
ГОЛ! 1:0!
И. Аззауи
Пас отдал
E. Sierra
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
9
Зиан Флемминг
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
3-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
98
Аззауи
37
Бургзорг
12
Роскен
17
де ла Торре
16
14
Сирхейс
2-2-5
4
Янссен
38
20
Сентьенс
25
Тирпа
5
Теки
1
ван Ош
4
Анга
27
Кокс
14
Нослин
98
Аззауи
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
98
Аззауи
16
11
Лаурсен
11
Лаурсен
16
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
38
6
Дуарте
6
Дуарте
38
25
Тирпа
17
17
25
Тирпа
14
Нослин
7
Ханссон
7
Ханссон
14
Нослин
10
Ферати
26
26
10
Ферати
Остались в запасе
Хераклес
Фортуна
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
10
Mohamed Amissi
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
30
Ruben van Kouwen
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
10
Mohamed Amissi
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Хераклес - Фортуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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