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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Зволле
Хераклес - Зволле: обзор матча 26 февраля 2022
Хераклес
26.02.2022, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
2 : 0
Завершен
Зволле
19'
Л. де ла Торре
55'
С. Бакиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Зволле
Замена
E. Sierra
️️️️
Л. де ла Торре
84'
Замена
S. Armenteros
️️️️
С. Бакиш
75'
71'
Замена
Л. Аджич
️️️️
П. Клемент
71'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
E. Reijnders
Замена
Э. Ханссон
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
62'
Замена
Д. Хогма
️️️️
А. Уахим
62'
59'
Замена
M. de Waal
️️️️
Т. ван дер Белт
ГОЛ! 2:0!
С. Бакиш
55'
46'
Замена
M. van der Werff
️️️️
С. Вут
46'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
М. Саймак
ГОЛ! 1:0!
Л. де ла Торре
Пас отдал
А. Уахим
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
8
Анас Уахим
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
10
Max de Waal
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4-2-1-3
28
Бласвих
12
Куальята
5
Ренте
5
Кнустер
27
Фадиджа
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
12
Бакиш
7
8
Уахим
1-5
31
Лампру
3
Накаяма
24
Клемент
4
Вут
23
6
Саймак
20
ван дер Белт
8
Уахим
4
Хогма
4
Хогма
8
Уахим
7
7
Ханссон
7
Ханссон
7
12
Бакиш
9
9
12
Бакиш
17
де ла Торре
16
16
17
де ла Торре
6
Саймак
33
Андерсон
33
Андерсон
6
Саймак
20
ван дер Белт
10
10
20
ван дер Белт
24
Клемент
9
Аджич
9
Аджич
24
Клемент
23
9
Кастанер
9
Кастанер
23
4
Вут
0
0
4
Вут
Остались в запасе
Хераклес
Зволле
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
1
Jasper Schendelaar
ВР
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
12
Рубен Роскен
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Хераклес - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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