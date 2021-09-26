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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - РКС Ваалвейк
Хераклес - РКС Ваалвейк: обзор матча 26 сентября 2021
Хераклес
26.09.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
59'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - РКС Ваалвейк
82'
Замена
Я. Укили
️️️️
В. Анита
Замена
M. Amissi
️️️️
Д. Бургзорг
81'
71'
Замена
A. El Bouchataoui
️️️️
А. Азхил
71'
Замена
F. Stokkers
️️️️
И. Бель Хассани
71'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Т. Лутонда
Замена
M. Leš
️️️️
М. Кнустер
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бургзорг
59'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
57'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
L. Schoofs
57'
Замена
И. Аззауи
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
57'
54'
Замена
L. Daneels
️️️️
М. Крамер
23'
Желтая карточка
Х. Гаари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
5
Ахмед Туба
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
3-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
20
Влут
12
Куальята
17
де ла Торре
7
37
Бургзорг
3-1-5
1
Вессен
2
Бакари
3
Гаари
21
Меленстен
46
Азхил
5
Лутонда
29
Крамер
21
Одгор
11
Бель Хассани
6
Анита
15
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
15
7
98
Аззауи
98
Аззауи
7
37
Бургзорг
10
10
37
Бургзорг
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
5
Кнустер
5
5
5
Кнустер
5
Лутонда
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
6
Анита
5
Укили
5
Укили
6
Анита
46
Азхил
8
8
46
Азхил
11
Бель Хассани
27
27
11
Бель Хассани
29
Крамер
14
14
29
Крамер
Остались в запасе
Хераклес
РКС Ваалвейк
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Хераклес - РКС Ваалвейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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