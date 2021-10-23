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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Хераклес
Зволле - Хераклес: обзор матча 23 октября 2021
Зволле
23.10.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 0
Завершен
Хераклес
90+2'
B. Van Polen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Хераклес
90'
+9
Желтая карточка
Р. Влут
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
D. Huiberts
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Van Polen
90'
+2
84'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
84'
Замена
И. Аззауи
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
Замена
М. де Вит
️️️️
Л. Аджич
73'
72'
Пенальти не реализован!
Р. Влут
Замена
R. Koolwijk
️️️️
Р. Штридер
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
34
Мес де Вит
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
2-2-5
31
Лампру
11
Пабай
3
Накаяма
13
Штридер
9
Аджич
2
6
Саймак
9
Кастанер
30
4
Керстен
2-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
17
де ла Торре
14
Сирхейс
37
Бургзорг
20
Влут
7
13
Штридер
37
37
13
Штридер
9
Аджич
34
де Вит
34
де Вит
9
Аджич
30
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
30
7
98
Аззауи
98
Аззауи
7
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
Остались в запасе
Зволле
Хераклес
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Слободан Тедич
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Зволле - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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