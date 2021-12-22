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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Камбур
Хераклес - Камбур: обзор матча 22 декабря 2021
Хераклес
22.12.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 1
Завершен
Камбур
77'
О. Киомурцоглу
59'
М. Брей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Камбур
Желтая карточка
М. Ренте
90'
89'
Замена
М. Тол
️️️️
Н. Додеман
Замена
А. Шоке
️️️️
Н. Лаурсен
87'
82'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Р. Маулун
ГОЛ! 1:1!
О. Киомурцоглу
77'
Замена
E. Sierra
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
66'
Замена
С. Бакиш
️️️️
L. Schoofs
66'
Желтая карточка
Н. Лаурсен
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Брей
Пас отдал
Н. Додеман
46'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
28'
Желтая карточка
А. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
14
Майкл Брей
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
3-1-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
7
12
Куальята
17
де ла Торре
14
Сирхейс
27
Фадиджа
3-4-3
1
Стевенс
3
МакИнтош
4
24
Бангура
23
Якобс
4
Худемакерс
10
Маулун
22
ван дер Мер
17
Ульдрикис
47
Каллон
7
Додеман
15
12
Бакиш
12
Бакиш
15
11
Лаурсен
17
Шоке
17
Шоке
11
Лаурсен
7
16
16
7
7
Додеман
3
Тол
3
Тол
7
Додеман
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
10
Маулун
6
Паулиссен
6
Паулиссен
10
Маулун
Остались в запасе
Хераклес
Камбур
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
10
Mohamed Amissi
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
10
Mohamed Amissi
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Хераклес - Камбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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