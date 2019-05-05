Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Льюис Прайс - статистика

Завершил карьеру
19 июля 1984 (42), Борнмут
#12 | Вратарь
191 см | 84 кг
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.05.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Вест Бромвич
2 : 1
27.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ротерхэм
1 : 3
22.04.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
4 : 3
19.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сток Сити
2 : 2
13.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ротерхэм
1 : 2
10.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
6 : 1
30.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ротерхэм
1 : 2
16.03.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
13.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
09.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 2
02.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 1
23.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
2 : 2
16.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
2 : 2
12.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
09.02.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 2
26.01.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ротерхэм
2 : 4
19.01.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 1
01.01.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
1 : 0
29.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
0 : 4
22.12.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
1 : 1
15.12.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
3 : 1
01.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
2 : 2
27.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
2 : 2
24.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
1 : 1
10.11.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.11.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 1
27.10.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Мидлсбро
0 : 0
23.10.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
06.10.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 0
03.10.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
2 : 2
29.09.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Астон Вилла
2 : 0
18.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
1 : 0
15.09.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
5 : 1
04.08.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+