Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Joaquín Ardaiz - статистика

Атлетико Сармиенто
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
16
5
4
0
0
Люцерн
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
0 : 2
25.05.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Лугано
2 : 1
14.05.2023
Винтертур
1' - 46'
17'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Сьон
0 : 1
06.05.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
1 : 4
30.04.2023
Базель
1' - 90'
20'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
3 : 1
27.04.2023
Винтертур
1' - 90'
25'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Винтертур
1 : 2
22.04.2023
Грассхоппер
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
16.04.2023
Винтертур
1' - 90'
43'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
1 : 2
10.04.2023
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
2 : 0
01.04.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Винтертур
1 : 0
19.03.2023
Санкт-Галлен
1' - 83'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
2 : 1
12.03.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
04.03.2023
Янг Бойз
1' - 90'
63'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Серветт
1 : 1
26.02.2023
Винтертур
1' - 89'
52'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Винтертур
1 : 1
18.02.2023
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Винтертур
1 : 2
15.02.2023
Серветт
1' - 74'
53'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Цюрих
1 : 1
12.02.2023
Винтертур
1' - 90'
39'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
1 : 0
05.02.2023
Лугано
1' - 90'
45'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Люцерн
2 : 2
21.01.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
3 : 0
13.11.2022
Люцерн
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
0 : 2
09.11.2022
Базель
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 1
05.11.2022
Винтертур
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 3
29.10.2022
Люцерн
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
3 : 1
22.10.2022
Лугано
1' - 74'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
3 : 3
19.10.2022
Санкт-Галлен
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 0
15.10.2022
Люцерн
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
1 : 1
09.10.2022
Люцерн
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
0 : 6
10.09.2022
Люцерн
65' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Люцерн
0 : 2
04.09.2022
Серветт
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
2 : 0
27.08.2022
Сьон
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
13.08.2022
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Люцерн
1 : 1
10.08.2022
Грассхоппер
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лугано
1 : 2
07.08.2022
Люцерн
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Цюрих
0 : 0
23.07.2022
Люцерн
1' - 90'
Главные новости
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
3
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
7
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+