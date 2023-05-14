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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Винтертур
Лугано - Винтертур: обзор матча 14 мая 2023
Лугано
14.05.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Винтертур
15'
И. Алиседа
21'
А. Аригони
17'
J. Ardaiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Винтертур
Желтая карточка
К. Хайризи
90'
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
И. Алиседа
88'
83'
Желтая карточка
С. Балле
77'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
А. Гантенбайн
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
77'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
Р. Мачек
77'
71'
Замена
С. Балле
️️️️
Н. Буркарт
71'
Замена
️️️️
С. Рамизи
69'
Желтая карточка
Р. Буэсс
Замена
М. Боттани
️️️️
М. Амура
65'
Замена
Х. Маю
️️️️
У. Бизлими
65'
61'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Х. Криэциу
46'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
J. Ardaiz
ГОЛ! 2:1!
А. Аригони
Пас отдал
Д. Саббатини
21'
17'
ГОЛ! 1:1!
J. Ardaiz
Пас отдал
Н. Буркарт
ГОЛ! 1:0!
И. Алиседа
Пас отдал
Ф. Дапрела
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
4-3-1-2
1
Сайпи
28
Хайризи
5
Дапрела
34
Аригони
4
Эспиноса
25
Бизлими
28
Мачек
14
Саббатини
31
Алиседа
9
Целар
9
Амура
3-1-1-2-3
21
17
Гантенбайн
18
5
Гелми
71
Криэциу
77
11
Ди Джусто
8
Рамизи
25
9
99
Буркарт
28
Мачек
7
Факкинетти
7
Факкинетти
28
Мачек
31
Алиседа
24
Нкама
24
Нкама
31
Алиседа
25
Бизлими
14
Маю
14
Маю
25
Бизлими
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
9
Амура
10
Боттани
10
Боттани
9
Амура
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
71
Криэциу
14
Корбас
14
Корбас
71
Криэциу
9
9
Буэсс
9
Буэсс
9
99
Буркарт
10
Балле
10
Балле
99
Буркарт
Остались в запасе
Лугано
Винтертур
58
Себастьян Осигве
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
16
Тимоти Фаюлу
ВР
16
Remo Arnold
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
16
Remo Arnold
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Лугано - Винтертур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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