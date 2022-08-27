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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 27 августа 2022
Люцерн
27.08.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сьон
2'
Д. Соргич
25'
Д. Соргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Сьон
Красная карточка
П. Шурпф
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Д. Каваре
90'
+2
Желтая карточка
Д. Сио
Желтая карточка
К. Гентнер
89'
Вторая желтая
М. Дрегер
88'
68'
Замена
Д. Сио
️️️️
К. Буа
68'
Замена
И. Шуареф
️️️️
Ф. Стоилькович
63'
Желтая карточка
Г. Карлен
Замена
М. Майер
️️️️
К. Гентнер
62'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Д. Соргич
62'
Желтая карточка
М. Мюллер
59'
53'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Д. Вилль Поа
Замена
П. Шурпф
️️️️
Я. Кадак
46'
Вторая желтая
М. Фридек
42'
Желтая карточка
Д. Симани
39'
Желтая карточка
М. Фридек
39'
Желтая карточка
М. Дрегер
29'
ГОЛ! 2:0!
Д. Соргич
Пас отдал
К. Гентнер
25'
17'
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
ГОЛ! 1:0!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Бюрх
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
20
Пиус Дорн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
15
Бюрх
6
Симани
37
Дрегер
26
Кадак
17
Фридек
4
Гентнер
39
Соргич
20
Дорн
30
Яшари
11
3-4-1-2
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
15
Каваре
33
Буа
8
Гргич
31
Поа
8
Балтасар
76
Итаитинга
8
81
Стоилькович
26
Кадак
11
Шурпф
11
Шурпф
26
Кадак
4
Гентнер
7
Майер
7
Майер
4
Гентнер
39
Соргич
9
9
39
Соргич
7
Дзуффи
7
Дзуффи
81
Стоилькович
7
Шуареф
7
Шуареф
81
Стоилькович
31
Поа
11
Карлен
11
Карлен
31
Поа
33
Буа
13
Сио
13
Сио
33
Буа
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
69
Софьян Шадер
ЛВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
69
Софьян Шадер
ЛВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Люцерн - Сьон
5
3
4
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
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Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
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Люцерн
2 : 3
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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