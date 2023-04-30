Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Базель
Винтертур - Базель: обзор матча 30 апреля 2023
Винтертур
30.04.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Базель
20'
J. Ardaiz (П)
7'
К. Нуху
12'
Д. Малес
71'
З. Амдуни
83'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Базель
83'
ГОЛ! 1:4!
А. Зекири
Пас отдал
Д. Малес
78'
Замена
В. Бюргер
️️️️
А. Диуф
Замена
N. Holenstein
️️️️
М. Ди Джусто
73'
Замена
️️️️
С. Рамизи
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. Малес
71'
Замена
А. Зекири
️️️️
Ж. Огустен
Замена
S. Diaby
️️️️
С. Лтайеф
69'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
М. Гонсалвеш
63'
Желтая карточка
С. Рамизи
57'
Желтая карточка
Р. Гелми
57'
Замена
С. Балле
️️️️
Н. Буркарт
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Диуф
33'
Желтая карточка
Д. Ндой
ГОЛ с пенальти! 1:2!
J. Ardaiz
20'
12'
ГОЛ! 0:2!
Д. Малес
Пас отдал
З. Амдуни
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Нуху
Пас отдал
М. Ланг
Желтая карточка
Н. Буркарт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
2-1-3-4
21
5
Гелми
15
Гонсалвеш
16
8
Рамизи
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
25
9
99
Буркарт
33
Шаттин
4-2-1-3
13
Сальви
5
Ланг
4
Нуху
18
Лопес
33
Калафьори
34
Джака
17
Диуф
14
Ндой
11
Амдуни
19
Малес
97
Огустен
47
Лтайеф
18
18
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
22
22
11
Ди Джусто
15
Гонсалвеш
9
Буэсс
9
Буэсс
15
Гонсалвеш
99
Буркарт
10
Балле
10
Балле
99
Буркарт
17
Диуф
18
Бюргер
18
Бюргер
17
Диуф
97
Огустен
9
Зекири
9
Зекири
97
Огустен
Остались в запасе
Винтертур
Базель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
16
Нильс де Моль
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Винтертур - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
Новости команд
Все
Винтертур
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+