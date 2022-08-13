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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 13 августа 2022
Санкт-Галлен
13.08.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Люцерн
2'
Э. Латте-Лат
51'
Д. Симани (АГ)
56'
Л. Гертлер
69'
Ч. Аколо
60'
С. Шадер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
82'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Я. Кадак
81'
Желтая карточка
Я. Кадак
ГОЛ! 4:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
Ж. Гуйемено
69'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ф. Шуберт
67'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Латте-Лат
66'
60'
ГОЛ! 3:1!
С. Шадер
Пас отдал
Я. Кадак
57'
Замена
С. Шадер
️️️️
С. Кампо
57'
Замена
В. Тасар
️️️️
Д. Соргич
ГОЛ! 3:0!
Л. Гертлер
Пас отдал
Д. Гиндо
56'
Замена
М. Маглица
️️️️
Ж. Квинтийя
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Симани
51'
ГОЛ! 1:0!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Ж. Квинтийя
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
7
Кристиан Витциг
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Пиус Дорн
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
2-5-1-3
27
Гиндо
20
Стержиу
7
Витциг
88
Квинтийя
16
Гертлер
4
Стильхарт
6
Суттер
81
Фон Мос
25
Ватковяк
10
Шуберт
29
Латте-Лат
3-3-4
27
Мюллер
37
Дрегер
14
Жакес
6
Симани
16
Белоко
17
Фридек
26
Кадак
9
39
Соргич
30
Яшари
20
Дорн
88
Квинтийя
6
Маглица
6
Маглица
88
Квинтийя
29
Латте-Лат
21
Гуйемено
21
Гуйемено
29
Латте-Лат
10
Шуберт
77
Аколо
77
Аколо
10
Шуберт
26
Кадак
4
Гентнер
4
Гентнер
26
Кадак
10
Кампо
10
Кампо
39
Соргич
27
Тасар
27
Тасар
39
Соргич
Кампо
69
Шадер
69
Шадер
Кампо
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
35
Bela Dumrath
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Ранди Шнайдер
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
5
Leny Meyer
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Ранди Шнайдер
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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2 : 2
22.11.2026
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5 : 0
08.11.2026
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2 : 1
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2 : 0
24.10.2026
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Санкт-Галлен
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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