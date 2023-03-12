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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Винтертур
Грассхоппер - Винтертур: обзор матча 12 марта 2023
Грассхоппер
12.03.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Винтертур
41'
Р. Дадашов
64'
Г. Шеттине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Винтертур
Желтая карточка
Р. Дадашов
90'
+4
Желтая карточка
К. Херц
90'
+1
Замена
Д. Какури
️️️️
Х. Кавабе
90'
Замена
Т. Хара
️️️️
Б. Болла
90'
83'
Замена
N. Holenstein
️️️️
М. Ди Джусто
83'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
E. Abedini
Замена
П. Пушич
️️️️
А. Абраши
79'
Желтая карточка
А. Секо
77'
76'
Замена
N. Manzambi
️️️️
С. Балле
Замена
К. Херц
️️️️
М. Шабани
73'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Г. Шеттине
73'
71'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
ГОЛ! 2:0!
Г. Шеттине
Пас отдал
Б. Болла
64'
53'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
Желтая карточка
Г. Шеттине
51'
46'
Замена
️️️️
Т. Корбас
ГОЛ! 1:0!
Р. Дадашов
Пас отдал
Б. Болла
41'
10'
Желтая карточка
Т. Корбас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
70
Теруки Хара
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
22
Noe Holenstein
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
4-3-3
99
Морейра
16
Рибейру
20
Лосли
15
Секо
77
Болла
6
Абраши
31
Шмид
6
Кавабе
7
Шеттине
9
Дадашов
37
Шабани
2-1-2-1-4
21
15
Гонсалвеш
23
14
Корбас
77
16
11
Ди Джусто
10
Балле
9
9
Буэсс
33
Шаттин
77
Болла
70
Хара
70
Хара
77
Болла
37
Шабани
24
Херц
24
Херц
37
Шабани
6
Кавабе
8
Какури
8
Какури
6
Кавабе
6
Абраши
70
Пушич
70
Пушич
6
Абраши
7
Шеттине
11
Моранди
11
Моранди
7
Шеттине
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
77
71
Криэциу
71
Криэциу
77
11
Ди Джусто
22
22
11
Ди Джусто
10
Балле
7
7
10
Балле
Остались в запасе
Грассхоппер
Винтертур
71
Джастин Хаммел
ВР
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
44
Франсиско Родригес
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
44
Франсиско Родригес
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Грассхоппер - Винтертур
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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Грассхоппер
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Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
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1
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2022.05.12 23:24
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2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
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