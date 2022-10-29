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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Люцерн
Грассхоппер - Люцерн: обзор матча 29 октября 2022
Грассхоппер
29.10.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Люцерн
43'
К. Херц
9'
Д. Соргич
23'
М. Бюрх
65'
Д. Соргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Люцерн
Желтая карточка
Р. Дадашов
90'
89'
Замена
С. Кампо
️️️️
С. Шадер
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Ц. Вильям Нденг
76'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Г. Шеттине
76'
75'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Д. Соргич
75'
Замена
Т. Клидже
️️️️
П. Шурпф
65'
ГОЛ! 1:3!
Д. Соргич
Замена
М. Шабани
️️️️
П. Пушич
62'
60'
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
Х. Кавабе
54'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Моранди
46'
Замена
Т. Рибейру
️️️️
Г. Марграйтер
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Симани
ГОЛ! 1:2!
К. Херц
Пас отдал
Х. Кавабе
43'
37'
Желтая карточка
Н. Белоко
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Бюрх
Пас отдал
П. Шурпф
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соргич
Пас отдал
С. Шадер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
30
Ардон Яшари
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Люцерн
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
3-5-2
71
Хаммел
15
Секо
33
Марграйтер
77
Болла
31
Шмид
6
Кавабе
24
Херц
7
Нденг
70
Пушич
7
Шеттине
11
Моранди
4-2-2-2
27
Мюллер
37
Дрегер
6
Симани
15
Бюрх
20
Дорн
11
Шурпф
16
Белоко
7
Майер
69
Шадер
39
Соргич
30
Яшари
33
Марграйтер
16
Рибейру
16
Рибейру
33
Марграйтер
70
Пушич
37
Шабани
37
Шабани
70
Пушич
7
Нденг
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
7
Нденг
11
Моранди
9
Дадашов
9
Дадашов
11
Моранди
7
Шеттине
9
Демхасадж
9
Демхасадж
7
Шеттине
7
Майер
4
Гентнер
4
Гентнер
7
Майер
69
Шадер
10
Кампо
10
Кампо
69
Шадер
11
Шурпф
18
Клидже
18
Клидже
11
Шурпф
39
Соргич
9
9
39
Соргич
Остались в запасе
Грассхоппер
Люцерн
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Остались в запасе
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Грассхоппер - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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Грассхоппер
Люцерн
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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