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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Люцерн
Винтертур - Люцерн: обзор матча 10 сентября 2022
Винтертур
10.09.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
0 : 6
Завершен
Люцерн
14'
М. Майер
22'
М. Бюрх
33'
М. Майер
54'
Я. Кадак
85'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Люцерн
85'
ГОЛ! 0:5!
К. Гентнер
Пас отдал
С. Шадер
Замена
R. Arnold
️️️️
Х. Криэциу
65'
65'
Замена
С. Шадер
️️️️
М. Майер
65'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Д. Соргич
65'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Я. Кадак
Желтая карточка
Р. Буэсс
64'
64'
Желтая карточка
М. Бюрх
54'
ГОЛ! 0:4!
Я. Кадак
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Ф. Камбери
46'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Т. Корбас
46'
Замена
С. Рамизи
️️️️
М. Ди Джусто
46'
33'
ГОЛ! 0:3!
М. Майер
Пас отдал
П. Дорн
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Бюрх
Желтая карточка
Т. Шаттин
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
71
Хекуран Криэциу
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
20
Пиус Дорн
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
2-2-1-5
16
Фаюлу
23
15
Гонсалвеш
14
Корбас
71
Криэциу
44
Родригес
25
22
Камбери
20
33
Шаттин
11
Ди Джусто
3-2-1-4
27
Мюллер
37
Дрегер
14
Жакес
15
Бюрх
17
Фридек
26
Кадак
7
Майер
11
20
Дорн
30
Яшари
39
Соргич
71
Криэциу
16
16
71
Криэциу
14
Корбас
8
Сейлер
8
Сейлер
14
Корбас
11
Ди Джусто
8
Рамизи
8
Рамизи
11
Ди Джусто
22
Камбери
9
Буэсс
9
Буэсс
22
Камбери
26
Кадак
4
Гентнер
4
Гентнер
26
Кадак
7
Майер
69
Шадер
69
Шадер
7
Майер
39
Соргич
9
9
39
Соргич
Остались в запасе
Винтертур
Люцерн
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
77
Eris Abedini
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
5
Leny Meyer
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
77
Eris Abedini
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Винтертур - Люцерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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