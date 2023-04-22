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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Грассхоппер
Винтертур - Грассхоппер: обзор матча 22 апреля 2023
Винтертур
22.04.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Грассхоппер
86'
Р. Буэсс (П)
3'
К. Херц
45+1'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Грассхоппер
90'
+5
Желтая карточка
А. Абраши
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Буэсс
86'
84'
Желтая карточка
Д. Шмид
Замена
N. Manzambi
️️️️
J. Ardaiz
79'
Замена
️️️️
Н. Буркарт
79'
77'
Замена
Д. Какури
️️️️
К. Херц
70'
Замена
Г. Моранди
️️️️
П. Пушич
Замена
N. Holenstein
️️️️
М. Ди Джусто
69'
Замена
С. Балле
️️️️
С. Лтайеф
69'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Х. Криэциу
61'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Дадашов
Пас отдал
П. Пушич
35'
Желтая карточка
Б. Болла
Красная карточка
S. Diaby
22'
13'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Ц. Вильям Нденг
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Херц
Пас отдал
Х. Кавабе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Дион Какури
АП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
2-1-1-2-4
21
23
18
71
Криэциу
77
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
9
33
Шаттин
25
99
Буркарт
3-5-1-1
99
Морейра
77
Болла
16
Рибейру
15
Секо
70
Пушич
7
Нденг
24
Херц
6
Кавабе
6
Абраши
31
Шмид
9
Дадашов
11
Ди Джусто
22
22
11
Ди Джусто
71
Криэциу
9
Буэсс
9
Буэсс
71
Криэциу
47
Лтайеф
10
Балле
10
Балле
47
Лтайеф
9
7
7
9
7
Нденг
20
Лосли
20
Лосли
7
Нденг
24
Херц
8
Какури
8
Какури
24
Херц
70
Пушич
11
Моранди
11
Моранди
70
Пушич
Остались в запасе
Винтертур
Грассхоппер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
19
Флориан Ходжа
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Винтертур - Грассхоппер
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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2025.04.03 01:10
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