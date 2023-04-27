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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Винтертур
Люцерн - Винтертур: обзор матча 27 апреля 2023
Люцерн
27.04.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Винтертур
40'
П. Дорн
65'
Д. Соргич
81'
П. Шурпф
25'
J. Ardaiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Винтертур
89'
Желтая карточка
Т. Корбас
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Н. Белоко
88'
Замена
М. Дрегер
️️️️
М. Майер
83'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Д. Соргич
83'
ГОЛ! 3:1!
П. Шурпф
Пас отдал
М. Фридек
81'
78'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
С. Лтайеф
77'
Замена
С. Рамизи
️️️️
М. Гонсалвеш
Желтая карточка
Н. Белоко
70'
68'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Х. Криэциу
68'
Замена
С. Балле
️️️️
Н. Буркарт
ГОЛ! 2:1!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Майер
65'
Желтая карточка
М. Бюрх
62'
56'
Замена
️️️️
М. Ди Джусто
ГОЛ! 1:1!
П. Дорн
Пас отдал
П. Шурпф
40'
39'
Желтая карточка
Х. Криэциу
Желтая карточка
М. Майер
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
J. Ardaiz
Пас отдал
Х. Криэциу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
22
Noe Holenstein
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
4-1-3-1-1
27
Мюллер
2
30
Бека
15
Бюрх
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
11
Шурпф
7
Майер
39
Соргич
2-1-1-2-4
21
15
Гонсалвеш
5
Гелми
71
Криэциу
77
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
33
Шаттин
99
Буркарт
9
25
7
Майер
37
Дрегер
37
Дрегер
7
Майер
16
Белоко
6
Дьямбу
6
Дьямбу
16
Белоко
39
Соргич
27
Виллигер
27
Виллигер
39
Соргич
71
Криэциу
14
Корбас
14
Корбас
71
Криэциу
15
Гонсалвеш
8
Рамизи
8
Рамизи
15
Гонсалвеш
47
Лтайеф
9
Буэсс
9
Буэсс
47
Лтайеф
99
Буркарт
10
Балле
10
Балле
99
Буркарт
Остались в запасе
Люцерн
Винтертур
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
69
Софьян Шадер
ЛВ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
22
Noe Holenstein
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
69
Софьян Шадер
ЛВ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
22
Noe Holenstein
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Люцерн - Винтертур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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