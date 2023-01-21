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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 21 января 2023
Люцерн
21.01.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Цюрих
61'
М. Майер (П)
83'
С. Шадер
89'
Р. Шимич
90+3'
Р. Шимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Цюрих
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Р. Шимич
89'
ГОЛ! 2:1!
Р. Шимич
ГОЛ! 2:0!
С. Шадер
Пас отдал
П. Шурпф
83'
77'
Замена
Л. Камбери
️️️️
Ф. Алити
77'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Д. Окита
Желтая карточка
Н. Белоко
76'
Замена
A. Abubakar
️️️️
М. Дрегер
72'
Желтая карточка
И. Бека
69'
61'
Желтая карточка
Ш. Конде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Майер
61'
57'
Замена
Б. Красники
️️️️
Б. Джемаили
38'
Желтая карточка
А. Герреро
Желтая карточка
А. Яшари
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Роко Шимич
ЦФ
4-1-3-2
27
Мюллер
20
Дорн
30
Бека
15
Бюрх
37
Дрегер
30
Яшари
11
Шурпф
16
Белоко
17
Фридек
69
Шадер
7
Майер
3-4-2-1
1
Костадинович
25
Катич
4
Омераджич
5
Алити
28
Бораниясевич
19
Маркезано
21
Джемаили
44
Конде
14
Окита
3
Герреро
15
Айегун
37
Дрегер
11
11
37
Дрегер
5
Алити
2
Камбери
2
Камбери
5
Алити
21
Джемаили
7
Красники
7
Красники
21
Джемаили
14
Окита
9
Шимич
9
Шимич
14
Окита
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Самуэле Кампо
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
34
Джанни Де Нитти
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Самуэле Кампо
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Люцерн - Цюрих
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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