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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Винтертур
Сьон - Винтертур: обзор матча 06 мая 2023
Сьон
06.05.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Винтертур
21'
Н. Буркарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Винтертур
Замена
Г. Карлен
️️️️
Д. Сио
90'
+1
88'
Желтая карточка
С. Лтайеф
87'
Замена
R. Arnold
️️️️
М. Ди Джусто
79'
Замена
Т. Корбас
️️️️
С. Рамизи
Желтая карточка
В. Сиприен
78'
77'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
73'
Желтая карточка
М. Ди Джусто
Желтая карточка
М. Балотелли
71'
66'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
66'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
А. Гантенбайн
Замена
К. Буа
️️️️
Я. Фортюн
65'
56'
Желтая карточка
Х. Криэциу
46'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
Замена
K. Halabaku
️️️️
И. Шуареф
46'
Замена
Д. Каваре
️️️️
Н. Лаванчи
46'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
M. Araz
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Буркарт
Пас отдал
Х. Криэциу
Желтая карточка
И. Шуареф
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Сьон
25
Shaban Kuquku
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
3-2-5
12
39
Сайнтини
3
Циглер
14
Лаванчи
8
Балтасар
25
Сиприен
8
45
Балотелли
13
Сио
7
Шуареф
9
Фортюн
2-1-1-2-4
21
17
Гантенбайн
5
Гелми
71
Криэциу
77
11
Ди Джусто
8
Рамизи
99
Буркарт
9
33
Шаттин
25
14
Лаванчи
15
Каваре
15
Каваре
14
Лаванчи
9
Фортюн
33
Буа
33
Буа
9
Фортюн
8
31
Поа
31
Поа
8
13
Сио
11
Карлен
11
Карлен
13
Сио
7
Шуареф
29
29
7
Шуареф
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
8
Рамизи
14
Корбас
14
Корбас
8
Рамизи
11
Ди Джусто
16
16
11
Ди Джусто
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
Остались в запасе
Сьон
Винтертур
25
Shaban Kuquku
ВР
8
Анто Гргич
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
16
Тимоти Фаюлу
ВР
44
Франсиско Родригес
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
25
Shaban Kuquku
ВР
8
Анто Гргич
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
44
Франсиско Родригес
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Сьон - Винтертур
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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