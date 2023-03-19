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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Санкт-Галлен
Винтертур - Санкт-Галлен: обзор матча 19 марта 2023
Винтертур
19.03.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
53'
N. Holenstein
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Санкт-Галлен
Замена
N. Manzambi
️️️️
Р. Буэсс
90'
+3
Замена
Х. Криэциу
️️️️
J. Ardaiz
83'
77'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Г. Карлен
76'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
А. Шмидт
Желтая карточка
E. Abedini
71'
70'
Желтая карточка
А. Шмидт
54'
Замена
Л. Даяку
️️️️
Э. Латте-Лат
54'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ч. Аколо
ГОЛ! 1:0!
N. Holenstein
53'
Замена
N. Holenstein
️️️️
S. Diaby
46'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
46'
45'
Желтая карточка
Л. Гертлер
Желтая карточка
R. Arnold
33'
Замена
Р. Гелми
️️️️
G. Lekaj
29'
2'
Красная карточка
Ю. Фон Мос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Роман Буэсс
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
22
Noe Holenstein
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Санкт-Галлен
24
Michael Kempter
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3-2-1-4
21
23
18
15
Гонсалвеш
16
44
Родригес
11
Ди Джусто
9
Буэсс
25
33
Шаттин
9
3-2-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
6
Маглица
20
Стержиу
16
Гертлер
88
Квинтийя
81
Фон Мос
13
Карлен
22
Шмидт
29
Латте-Лат
77
Аколо
23
5
Гелми
5
Гелми
23
9
71
Криэциу
71
Криэциу
9
18
22
22
18
16
77
77
16
9
Буэсс
7
7
9
Буэсс
22
Шмидт
16
Шнайдер
16
Шнайдер
22
Шмидт
77
Аколо
69
Геббельс
69
Геббельс
77
Аколо
13
Карлен
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
13
Карлен
29
Латте-Лат
43
Даяку
43
Даяку
29
Латте-Лат
Остались в запасе
Винтертур
Санкт-Галлен
27
Armin Abaz
ВР
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
27
Armin Abaz
ВР
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Винтертур - Санкт-Галлен
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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