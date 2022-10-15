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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 15 октября 2022
Сьон
15.10.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Люцерн
33'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Люцерн
81'
Замена
Т. Клидже
️️️️
С. Шадер
81'
Замена
С. Кампо
️️️️
Н. Белоко
79'
Желтая карточка
Д. Симани
Замена
Итаитинга
️️️️
Д. Сио
74'
Замена
И. Шуареф
️️️️
Ф. Стоилькович
74'
68'
Желтая карточка
Н. Белоко
66'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
A. Abubakar
66'
Замена
П. Шурпф
️️️️
П. Дорн
Желтая карточка
М. Балотелли
64'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Ф. Мубандже
57'
42'
Замена
Д. Соргич
️️️️
Я. Кадак
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Л. Дзуффи
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Балтасар
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
16
Ники Белоко
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
30
Ардон Яшари
ЦФ
20
Пиус Дорн
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
3-3-4
13
Линднер
2
Шмид
39
Сайнтини
29
Мубандже
8
Гргич
7
Дзуффи
8
Балтасар
13
Сио
81
Стоилькович
45
Балотелли
8
3-3-1-3
27
Мюллер
37
Дрегер
6
Симани
15
Бюрх
16
Белоко
26
Кадак
17
Фридек
69
Шадер
11
20
Дорн
30
Яшари
29
Мубандже
31
Поа
31
Поа
29
Мубандже
13
Сио
76
Итаитинга
76
Итаитинга
13
Сио
81
Стоилькович
7
Шуареф
7
Шуареф
81
Стоилькович
16
Белоко
10
Кампо
10
Кампо
16
Белоко
20
Дорн
11
Шурпф
11
Шурпф
20
Дорн
69
Шадер
18
Клидже
18
Клидже
69
Шадер
11
9
9
11
26
Кадак
39
Соргич
39
Соргич
26
Кадак
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Сьон - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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