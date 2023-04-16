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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Винтертур
Санкт-Галлен - Винтертур: обзор матча 16 апреля 2023
Санкт-Галлен
16.04.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Винтертур
18'
А. Шмидт
29'
Ж. Гуйемено
7'
Н. Буркарт
37'
М. Ди Джусто
43'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Винтертур
90'
+4
Желтая карточка
Х. Криэциу
Желтая карточка
Л. Гертлер
90'
+2
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
К. Витциг
85'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Э. Латте-Лат
85'
84'
Пенальти не реализован!
Р. Буэсс
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
83'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
80'
77'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
Н. Буркарт
Замена
Л. Даяку
️️️️
Л. Стержиу
76'
75'
Желтая карточка
R. Arnold
74'
Замена
️️️️
М. Ди Джусто
65'
Замена
R. Arnold
️️️️
E. Abedini
65'
Замена
N. Holenstein
️️️️
С. Лтайеф
Замена
П. Суттер
️️️️
Б. Стильхарт
63'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ю. Фон Мос
63'
56'
Желтая карточка
С. Лтайеф
53'
Желтая карточка
G. Lekaj
46'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
М. Гонсалвеш
43'
ГОЛ! 2:3!
М. Ди Джусто
Пас отдал
J. Ardaiz
37'
ГОЛ! 2:2!
М. Ди Джусто
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Ж. Квинтийя
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Шмидт
Пас отдал
Л. Гертлер
18'
Желтая карточка
Э. Латте-Лат
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Буркарт
Пас отдал
М. Ди Джусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
43
Леон Даяку
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
2-4-3-1
1
Зиги
20
Стержиу
5
Вальчи
4
Стильхарт
88
Квинтийя
16
Гертлер
21
Гуйемено
22
Шмидт
7
Витциг
81
Фон Мос
29
Латте-Лат
3-1-1-2-3
21
15
Гонсалвеш
18
23
71
Криэциу
77
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
99
Буркарт
9
25
4
Стильхарт
6
Суттер
6
Суттер
4
Стильхарт
29
Латте-Лат
69
Геббельс
69
Геббельс
29
Латте-Лат
20
Стержиу
43
Даяку
43
Даяку
20
Стержиу
81
Фон Мос
77
Аколо
77
Аколо
81
Фон Мос
7
Витциг
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Витциг
77
16
16
77
47
Лтайеф
22
22
47
Лтайеф
15
Гонсалвеш
33
Шаттин
33
Шаттин
15
Гонсалвеш
99
Буркарт
9
Буэсс
9
Буэсс
99
Буркарт
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Винтертур
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
13
Грегори Карлен
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
13
Грегори Карлен
АП
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Санкт-Галлен - Винтертур
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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