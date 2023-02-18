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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Сьон
Винтертур - Сьон: обзор матча 18 февраля 2023
Винтертур
18.02.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
16'
С. Рамизи (П)
86'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Сьон
Замена
Р. Буэсс
️️️️
J. Ardaiz
90'
+3
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Каваре
82'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
M. Araz
Замена
Т. Корбас
️️️️
Н. Буркарт
80'
Желтая карточка
Y. Schmid
79'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
74'
72'
Желтая карточка
М. Балотелли
65'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
Желтая карточка
С. Рамизи
62'
60'
Замена
K. Halabaku
️️️️
А. Гргич
60'
Замена
Д. Каваре
️️️️
Н. Лаванчи
Желтая карточка
А. Гантенбайн
41'
40'
Замена
Д. Сио
️️️️
И. Шуареф
40'
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
Балтасар
16'
Желтая карточка
Ж. Шмид
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Рамизи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
2-1-2-5
21
23
17
Гантенбайн
16
8
Рамизи
11
Ди Джусто
10
Балле
25
33
Шаттин
99
Буркарт
9
3-3-1-3
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
2
Шмид
8
Балтасар
8
Гргич
25
Сиприен
76
Итаитинга
7
Шуареф
8
45
Балотелли
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
99
Буркарт
14
Корбас
14
Корбас
99
Буркарт
9
9
Буэсс
9
Буэсс
9
8
Балтасар
29
Мубандже
29
Мубандже
8
Балтасар
14
Лаванчи
15
Каваре
15
Каваре
14
Лаванчи
8
7
Дзуффи
7
Дзуффи
8
7
Шуареф
13
Сио
13
Сио
7
Шуареф
8
Гргич
29
29
8
Гргич
Остались в запасе
Винтертур
Сьон
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
Главный тренер
Бруно Бернер
18
Кевин Фикеншер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Винтертур - Сьон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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