Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 07 августа 2022
Лугано
07.08.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
75'
Р. Циглер
32'
П. Дорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Люцерн
90'
+4
Желтая карточка
М. Фридек
84'
Замена
В. Тасар
️️️️
М. Дрегер
Замена
Б. Бабич
️️️️
М. Боттани
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Циглер
75'
74'
Желтая карточка
Д. Симани
68'
Замена
Д. Соргич
️️️️
J. Ardaiz
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
У. Думбия
62'
Замена
М. Амура
️️️️
Ж. Целар
62'
57'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Л. Эмини
Пенальти не реализован!
Ж. Целар
50'
48'
Желтая карточка
Л. Эмини
Замена
Х. Маю
️️️️
А. Аригони
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Мюллер
Желтая карточка
Ж. Целар
45'
+1
32'
ГОЛ! 0:1!
П. Дорн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
20
Пиус Дорн
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
14
Хишам Маю
ЦП
23
Leonid Srdic
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЛП
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
3-3-1-3
1
Сайпи
34
Аригони
3
Циглер
17
Маи
29
Бельхадж Махмуд
20
Думбия
16
Валенсуэла
14
Саббатини
10
Боттани
9
Целар
22
Дюррер
3-3-3
27
Мюллер
37
Дрегер
15
Бюрх
6
Симани
10
Эмини
16
Белоко
17
Фридек
9
11
20
Дорн
34
Аригони
14
Маю
14
Маю
34
Аригони
20
Думбия
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
20
Думбия
10
Боттани
27
Бабич
27
Бабич
10
Боттани
9
Целар
9
Амура
9
Амура
9
Целар
10
Эмини
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Эмини
37
Дрегер
27
Тасар
27
Тасар
37
Дрегер
9
39
Соргич
39
Соргич
9
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
14
Лука Жакес
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЛП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЛП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Лугано
Люцерн
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:01
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:01
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+