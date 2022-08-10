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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 10 августа 2022
Люцерн
10.08.2022, среда, 20:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
32'
М. Бюрх
38'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Грассхоппер
Желтая карточка
В. Тасар
87'
85'
Желтая карточка
Т. Рибейру
84'
Замена
М. Шабани
️️️️
Х. Кавабе
Замена
С. Кампо
️️️️
Я. Кадак
83'
78'
Замена
Т. Рибейру
️️️️
Л. Ли
Замена
В. Тасар
️️️️
М. Дрегер
68'
Замена
Д. Соргич
️️️️
J. Ardaiz
61'
60'
Замена
К. Херц
️️️️
А. Абраши
60'
Замена
П. Пушич
️️️️
Г. Моранди
60'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Р. Дадашов
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дадашов
Пас отдал
Х. Кавабе
ГОЛ! 1:0!
М. Бюрх
Пас отдал
М. Фридек
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
20
Пиус Дорн
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЛП
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Дион Какури
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
22
Франсис Момо
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
15
Бюрх
6
Симани
37
Дрегер
17
Фридек
26
Кадак
16
Белоко
20
Дорн
9
11
30
Яшари
4-3-3
99
Морейра
4
Ли
20
Лосли
15
Секо
77
Болла
31
Шмид
6
Кавабе
6
Абраши
7
Нденг
11
Моранди
9
Дадашов
26
Кадак
10
Кампо
10
Кампо
26
Кадак
37
Дрегер
27
Тасар
27
Тасар
37
Дрегер
9
39
Соргич
39
Соргич
9
6
Абраши
24
Херц
24
Херц
6
Абраши
11
Моранди
70
Пушич
70
Пушич
11
Моранди
9
Дадашов
22
Момо
22
Момо
9
Дадашов
6
Кавабе
37
Шабани
37
Шабани
6
Кавабе
4
Ли
16
Рибейру
16
Рибейру
4
Ли
Остались в запасе
Люцерн
Грассхоппер
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЛП
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Дион Какури
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
7
Ибраима Ндиайе
ЛП
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Дион Какури
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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