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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 22 октября 2022
Люцерн
22.10.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Лугано
66'
М. Майер (П)
69'
М. Дрегер
82'
М. Майер
62'
У. Бизлими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лугано
90'
+3
Желтая карточка
Х. Маю
Замена
Т. Клидже
️️️️
С. Шадер
90'
+2
84'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Майер
83'
ГОЛ! 3:1!
М. Майер
Пас отдал
П. Дорн
82'
75'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Д. Саббатини
75'
Замена
М. Боттани
️️️️
А. Аригони
Замена
П. Шурпф
️️️️
A. Abubakar
75'
74'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Замена
Д. Соргич
️️️️
J. Ardaiz
74'
70'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
ГОЛ! 2:1!
М. Дрегер
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Майер
66'
62'
Желтая карточка
У. Бизлими
62'
ГОЛ! 0:1!
У. Бизлими
Пас отдал
Х. Маю
56'
Замена
Х. Маю
️️️️
М. Амура
56'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Хайле-Селасси
52'
Желтая карточка
А. Аригони
Желтая карточка
М. Бюрх
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
30
Ардон Яшари
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Люцерн
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
4-1-2-3
27
Мюллер
37
Дрегер
6
Симани
15
Бюрх
20
Дорн
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
9
11
30
Яшари
4-1-2-1-2
1
Сайпи
17
Маи
5
Дапрела
34
Аригони
16
Валенсуэла
20
Думбия
14
Саббатини
25
Бизлими
7
Хайле-Селасси
9
Амура
9
Целар
11
11
Шурпф
11
Шурпф
11
7
Майер
4
Гентнер
4
Гентнер
7
Майер
9
39
Соргич
39
Соргич
9
69
Шадер
18
Клидже
18
Клидже
69
Шадер
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
9
Амура
14
Маю
14
Маю
9
Амура
7
Хайле-Селасси
11
Штеффен
11
Штеффен
7
Хайле-Селасси
34
Аригони
10
Боттани
10
Боттани
34
Аригони
14
Саббатини
27
Бабич
27
Бабич
14
Саббатини
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Люцерн - Лугано
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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