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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Цюрих
Винтертур - Цюрих: обзор матча 25 мая 2023
Винтертур
25.05.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Цюрих
6'
А. Маркезано
13'
А. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Цюрих
90'
+3
Желтая карточка
Д. Окита
90'
Желтая карточка
Ш. Конде
84'
Замена
Б. Омераджич
️️️️
Н. Бораниясевич
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
78'
Замена
С. Балле
️️️️
Н. Буркарт
78'
76'
Замена
Д. Окита
️️️️
А. Маркезано
76'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Б. Красники
Желтая карточка
E. Abedini
66'
60'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ф. Рохнер
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
58'
Желтая карточка
R. Arnold
53'
47'
Желтая карточка
Л. Камбери
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Т. Корбас
46'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
А. Гантенбайн
39'
28'
Желтая карточка
Н. Катич
13'
ГОЛ! 0:2!
А. Герреро
Пас отдал
Ф. Алити
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Маркезано
Пас отдал
Н. Бораниясевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
28
Никола Бораниясевич
ПП
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Самуэль Балле
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
2-1-1-2-4
21
5
Гелми
17
Гантенбайн
14
Корбас
16
8
Рамизи
11
Ди Джусто
99
Буркарт
9
Буэсс
33
Шаттин
25
3-1-4-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Алити
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
27
Рохнер
7
Красники
3
Герреро
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
16
77
77
16
14
Корбас
47
Лтайеф
47
Лтайеф
14
Корбас
99
Буркарт
10
Балле
10
Балле
99
Буркарт
28
Бораниясевич
4
Омераджич
4
Омераджич
28
Бораниясевич
7
Красники
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Красники
19
Маркезано
14
Окита
14
Окита
19
Маркезано
27
Рохнер
15
Айегун
15
Айегун
27
Рохнер
Остались в запасе
Винтертур
Цюрих
16
Тимоти Фаюлу
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Винтертур - Цюрих
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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