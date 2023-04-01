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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Винтертур
Базель - Винтертур: обзор матча 01 апреля 2023
Базель
01.04.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Винтертур
25'
Ж. Огустен
85'
Б. Финк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Винтертур
ГОЛ! 2:0!
Б. Финк
Пас отдал
Л. Миллар
85'
79'
Замена
N. Manzambi
️️️️
Р. Буэсс
Желтая карточка
А. Диуф
78'
Замена
Л. Миллар
️️️️
З. Амдуни
74'
Замена
К. Нуху
️️️️
А. Каде
74'
71'
Замена
Т. Корбас
️️️️
Х. Криэциу
Замена
Д. Малес
️️️️
Ж. Огустен
67'
60'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
М. Гонсалвеш
60'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
ГОЛ! 1:0!
Ж. Огустен
Пас отдал
А. Каде
25'
Желтая карточка
Т. Джака
21'
12'
Желтая карточка
R. Arnold
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Винтертур
27
Armin Abaz
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
22
Noe Holenstein
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
20
C. Chiappetta
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
3-2-2-3
1
Хитц
33
Калафьори
3
Пельмар
5
Ланг
17
Диуф
34
Джака
30
Каде
14
Ндой
97
Огустен
21
Финк
11
Амдуни
2-1-2-1-4
21
15
Гонсалвеш
5
Гелми
71
Криэциу
16
44
Родригес
11
Ди Джусто
33
Шаттин
9
Буэсс
9
25
30
Каде
4
Нуху
4
Нуху
30
Каде
11
Амдуни
17
Миллар
17
Миллар
11
Амдуни
97
Огустен
19
Малес
19
Малес
97
Огустен
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
71
Криэциу
14
Корбас
14
Корбас
71
Криэциу
16
77
77
16
20
20
9
Буэсс
7
7
9
Буэсс
Остались в запасе
Базель
Винтертур
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
27
Armin Abaz
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
22
Noe Holenstein
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Остались в запасе
27
Armin Abaz
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
22
Noe Holenstein
ЦП
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Базель - Винтертур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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