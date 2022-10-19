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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Санкт-Галлен
Люцерн - Санкт-Галлен: обзор матча 19 октября 2022
Люцерн
19.10.2022, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
7'
М. Дрегер
45'
М. Дрегер
49'
М. Майер (П)
9'
Э. Латте-Лат
40'
Ж. Гуйемено
83'
Ю. Фон Мос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Санкт-Галлен
87'
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
Желтая карточка
Л. Эмини
87'
Желтая карточка
М. Бюрх
86'
Замена
С. Кампо
️️️️
П. Шурпф
85'
83'
ГОЛ! 3:3!
Ю. Фон Мос
Замена
С. Шадер
️️️️
М. Майер
77'
74'
Желтая карточка
А. Шмидт
Замена
A. Abubakar
️️️️
М. Дрегер
69'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Д. Соргич
69'
67'
Желтая карточка
С. Гвидотти
Желтая карточка
М. Майер
67'
Желтая карточка
М. Дрегер
65'
61'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Ж. Гуйемено
61'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
П. Суттер
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Майер
49'
ГОЛ! 2:2!
М. Дрегер
45'
40'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Э. Латте-Лат
9'
ГОЛ! 1:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
А. Шмидт
ГОЛ! 1:0!
М. Дрегер
Пас отдал
П. Дорн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Пиус Дорн
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Санкт-Галлен
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3-3-1-3
27
Мюллер
6
Симани
15
Бюрх
37
Дрегер
10
Эмини
11
Шурпф
17
Фридек
7
Майер
39
Соргич
30
Яшари
20
Дорн
2-5-1-2
1
Зиги
6
Маглица
27
Гиндо
6
Суттер
21
Гуйемено
88
Квинтийя
7
Витциг
4
Стильхарт
22
Шмидт
29
Латте-Лат
77
Аколо
11
Шурпф
10
Кампо
10
Кампо
11
Шурпф
7
Майер
69
Шадер
69
Шадер
7
Майер
37
Дрегер
11
11
37
Дрегер
39
Соргич
9
9
39
Соргич
21
Гуйемено
34
Гвидотти
34
Гвидотти
21
Гуйемено
6
Суттер
81
Фон Мос
81
Фон Мос
6
Суттер
Остались в запасе
Люцерн
Санкт-Галлен
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Остались в запасе
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Санкт-Галлен
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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