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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Винтертур
Цюрих - Винтертур: обзор матча 12 февраля 2023
Цюрих
12.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Винтертур
32'
Т. Айегун
39'
С. Рамизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Винтертур
81'
Замена
️️️️
М. Ди Джусто
Замена
М. Хорншух
️️️️
С. Сейлер
81'
Желтая карточка
С. Сейлер
74'
Замена
Р. Шимич
️️️️
А. Маркезано
74'
67'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
М. Гонсалвеш
67'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Р. Буэсс
62'
Желтая карточка
G. Lekaj
57'
Замена
С. Балле
️️️️
С. Рамизи
Желтая карточка
Ш. Конде
56'
46'
Замена
E. Abedini
️️️️
Н. Буркарт
Замена
Л. Камбери
️️️️
Ф. Алити
46'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
46'
44'
Желтая карточка
R. Arnold
42'
Желтая карточка
Y. Schmid
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Рамизи
Пас отдал
J. Ardaiz
ГОЛ! 1:0!
Т. Айегун
Пас отдал
С. Сейлер
32'
Желтая карточка
Ф. Алити
31'
16'
Желтая карточка
С. Рамизи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Винтертур
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
3-4-2-1
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
25
Катич
44
Конде
8
Сейлер
19
Маркезано
28
Бораниясевич
3
Герреро
14
Окита
15
Айегун
3-1-2-4
21
15
Гонсалвеш
18
23
16
11
Ди Джусто
8
Рамизи
99
Буркарт
9
9
Буэсс
25
8
Сейлер
16
Хорншух
16
Хорншух
8
Сейлер
5
Алити
2
Камбери
2
Камбери
5
Алити
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
19
Маркезано
9
Шимич
9
Шимич
19
Маркезано
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
99
Буркарт
77
77
99
Буркарт
9
Буэсс
47
Лтайеф
47
Лтайеф
9
Буэсс
8
Рамизи
10
Балле
10
Балле
8
Рамизи
Остались в запасе
Цюрих
Винтертур
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Остались в запасе
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Цюрих - Винтертур
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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