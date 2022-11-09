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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 09 ноября 2022
Люцерн
09.11.2022, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Базель
6'
Д. Малес (П)
87'
Б. Финк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Базель
90'
+4
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Ндой
88'
Желтая карточка
Р. Калафьори
87'
ГОЛ! 0:2!
Б. Финк
Пас отдал
К. Сене
84'
Желтая карточка
К. Нуху
Желтая карточка
П. Дорн
83'
72'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
72'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Т. Клидже
71'
Замена
П. Шурпф
️️️️
A. Abubakar
71'
61'
Замена
К. Сене
️️️️
Д. Малес
Замена
Л. Эмини
️️️️
К. Гентнер
61'
Желтая карточка
A. Abubakar
45'
+2
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Малес
Желтая карточка
Д. Симани
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
16
Ники Белоко
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Люцерн
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
4-2-1-3
27
Мюллер
37
Дрегер
6
Симани
15
Бюрх
20
Дорн
16
Белоко
4
Гентнер
7
Майер
30
Яшари
18
Клидже
11
4-3-1-2
1
Хитц
3
Комас
4
Нуху
3
Пельмар
33
Калафьори
34
Джака
17
Диуф
18
Бюргер
14
Ндой
19
Малес
9
Зекири
11
11
Шурпф
11
Шурпф
11
4
Гентнер
10
Эмини
10
Эмини
4
Гентнер
18
Клидже
9
9
18
Клидже
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
14
Ндой
17
Миллар
17
Миллар
14
Ндой
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
19
Малес
9
Сене
9
Сене
19
Малес
Остались в запасе
Люцерн
Базель
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
30
Антон Каде
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Люцерн - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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