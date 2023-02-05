Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Лугано
Винтертур - Лугано: обзор матча 05 февраля 2023
Винтертур
05.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Лугано
45'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Лугано
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
80'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
С. Рамизи
80'
78'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
Д. Эспиноса
78'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Д. Саббатини
Желтая карточка
S. Diaby
70'
67'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
67'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
И. Алиседа
Замена
С. Балле
️️️️
Н. Буркарт
67'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Р. Буэсс
67'
59'
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Мачек
Желтая карточка
Н. Буркарт
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Джусто
Пас отдал
J. Ardaiz
45'
Желтая карточка
R. Arnold
42'
38'
Желтая карточка
Д. Эспиноса
18'
Желтая карточка
М. Боттани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Самуэль Балле
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
3-1-2-4
21
18
23
15
Гонсалвеш
16
8
Рамизи
11
Ди Джусто
9
25
9
Буэсс
99
Буркарт
3-1-2-4
58
Осигве
28
Хайризи
5
Дапрела
16
Валенсуэла
20
Думбия
14
Саббатини
28
Мачек
9
Целар
31
Алиседа
10
Боттани
4
Эспиноса
9
Буэсс
71
Криэциу
71
Криэциу
9
Буэсс
16
77
77
16
8
Рамизи
47
Лтайеф
47
Лтайеф
8
Рамизи
99
Буркарт
10
Балле
10
Балле
99
Буркарт
14
Саббатини
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
14
Саббатини
4
Эспиноса
7
Факкинетти
7
Факкинетти
4
Эспиноса
31
Алиседа
11
Штеффен
11
Штеффен
31
Алиседа
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
28
Мачек
9
Амура
9
Амура
28
Мачек
Остались в запасе
Винтертур
Лугано
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
13
Serif Berbic
ВР
25
Уран Бизлими
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
27
Armin Abaz
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
25
Уран Бизлими
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Винтертур - Лугано
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
Новости команд
Все
Винтертур
Лугано
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+