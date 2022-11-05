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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Винтертур
Люцерн - Винтертур: обзор матча 05 ноября 2022
Люцерн
05.11.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Винтертур
51'
A. Abubakar
16'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Винтертур
Замена
Л. Эмини
️️️️
Д. Соргич
87'
84'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
S. Diaby
84'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
М. Ди Джусто
Вторая желтая
С. Шадер
83'
75'
Желтая карточка
Ф. Камбери
74'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Р. Буэсс
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Н. Белоко
69'
66'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Н. Буркарт
Желтая карточка
С. Шадер
55'
ГОЛ! 1:1!
A. Abubakar
Пас отдал
М. Дрегер
51'
46'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
Замена
A. Abubakar
️️️️
П. Шурпф
46'
39'
Желтая карточка
Т. Корбас
33'
Желтая карточка
G. Lekaj
Желтая карточка
М. Майер
33'
Желтая карточка
Н. Белоко
29'
Желтая карточка
М. Дрегер
28'
25'
Желтая карточка
Р. Гелми
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Джусто
Пас отдал
А. Гантенбайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Люцерн
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Винтертур
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
4-2-2-2
27
Мюллер
37
Дрегер
14
Жакес
15
Бюрх
20
Дорн
16
Белоко
11
Шурпф
69
Шадер
7
Майер
30
Яшари
39
Соргич
4-1-1-1-3
1
Пукай
23
5
Гелми
18
17
Гантенбайн
14
Корбас
16
8
Рамизи
9
Буэсс
99
Буркарт
11
Ди Джусто
39
Соргич
10
Эмини
10
Эмини
39
Соргич
16
Белоко
9
9
16
Белоко
11
Шурпф
11
11
11
Шурпф
11
Ди Джусто
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
11
Ди Джусто
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
99
Буркарт
8
Сейлер
8
Сейлер
99
Буркарт
18
33
Шаттин
33
Шаттин
18
9
Буэсс
22
Камбери
22
Камбери
9
Буэсс
Остались в запасе
Люцерн
Винтертур
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
77
Eris Abedini
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
30
Исмаил Бека
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Остались в запасе
77
Eris Abedini
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Люцерн - Винтертур
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
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