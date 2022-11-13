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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 13 ноября 2022
Янг Бойз
13.11.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Люцерн
5'
К. Фасснахт
32'
Ж. Нсаме
70'
С. Лаупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Люцерн
Замена
Л. Блум
️️️️
К. Рюгг
86'
81'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
С. Шадер
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
76'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
К. Фасснахт
76'
ГОЛ! 3:0!
С. Лаупер
Пас отдал
К. Фасснахт
70'
Замена
С. Лаупер
️️️️
В. Сьерро
69'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ж. Нсаме
69'
46'
Замена
П. Шурпф
️️️️
A. Abubakar
46'
Замена
N. Toggenburg
️️️️
Т. Клидже
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
У. Гарсия
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
К. Имери
5'
1'
Желтая карточка
Н. Белоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
25
Гарсия
12
Аменда
28
Лустенбергер
27
Рюгг
30
Имери
19
Ниасс
4
Сьерро
16
Фасснахт
17
Нсаме
12
Элиа
4-1-2-3
27
Мюллер
37
Дрегер
6
Симани
15
Бюрх
20
Дорн
16
Белоко
7
Майер
69
Шадер
30
Яшари
18
Клидже
11
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
27
Рюгг
27
Блум
27
Блум
27
Рюгг
16
Фасснахт
77
Ррудхани
77
Ррудхани
16
Фасснахт
4
Сьерро
30
Лаупер
30
Лаупер
4
Сьерро
17
Нсаме
99
Монтейру
99
Монтейру
17
Нсаме
11
11
Шурпф
11
Шурпф
11
69
Шадер
9
9
69
Шадер
18
Клидже
15
15
18
Клидже
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
40
Дарио Марцино
ВР
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
14
Лука Жакес
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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