Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Янг Бойз
Винтертур - Янг Бойз: обзор матча 04 марта 2023
Винтертур
04.03.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
63'
Р. Буэсс
21'
М. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Янг Бойз
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
А. Гантенбайн
85'
Замена
Р. Гелми
️️️️
С. Балле
82'
80'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ф. Ридер
74'
Желтая карточка
К. Фасснахт
69'
Замена
С. Иттен
️️️️
М. Элиа
69'
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Угринич
ГОЛ! 1:1!
Р. Буэсс
Пас отдал
J. Ardaiz
63'
62'
Желтая карточка
С. Зесигер
Замена
Р. Буэсс
️️️️
С. Лтайеф
61'
Замена
️️️️
Т. Корбас
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Элиа
Пас отдал
Ж. Нсаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Янг Бойз
14
Мигел Чайва
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
2-1-1-2-4
21
23
17
Гантенбайн
14
Корбас
77
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
25
9
10
Балле
33
Шаттин
4-4-2
1
Расьоппи
27
Блум
12
Аменда
15
Зесигер
25
Гарсия
16
Фасснахт
23
Угринич
32
Ридер
30
Лаупер
17
Нсаме
12
Элиа
10
Балле
5
Гелми
5
Гелми
10
Балле
17
Гантенбайн
15
Гонсалвеш
15
Гонсалвеш
17
Гантенбайн
47
Лтайеф
9
Буэсс
9
Буэсс
47
Лтайеф
23
Угринич
30
Имери
30
Имери
23
Угринич
32
Ридер
99
Монтейру
99
Монтейру
32
Ридер
12
Элиа
10
Иттен
10
Иттен
12
Элиа
Остались в запасе
Винтертур
Янг Бойз
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
14
Мигел Чайва
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Остались в запасе
14
Мигел Чайва
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Винтертур - Янг Бойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
Новости команд
Все
Винтертур
Янг Бойз
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+