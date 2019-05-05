Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алан Хаттон - статистика

Завершил карьеру
30 ноября 1984 (41), Глазго
#21 | Защитник
185 см | 72 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
33
2
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Астон Вилла
1 : 2
05.05.2019
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
1 : 1
28.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Астон Вилла
2 : 1
13.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сток Сити
1 : 1
23.02.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Астон Вилла
0 : 2
16.02.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брентфорд
1 : 0
13.02.2019
Астон Вилла
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Астон Вилла
3 : 3
08.02.2019
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 0
02.02.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Астон Вилла
2 : 2
19.01.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
12.01.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Астон Вилла
2 : 2
01.01.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
1 : 1
29.12.2018
Астон Вилла
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Суонси
0 : 1
26.12.2018
Астон Вилла
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 3
23.12.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Астон Вилла
2 : 2
15.12.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вест Бромвич
2 : 2
07.12.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Астон Вилла
5 : 5
28.11.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Астон Вилла
4 : 2
25.11.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
0 : 3
10.11.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
26.10.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
2 : 1
23.10.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Астон Вилла
1 : 0
20.10.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Миллуолл
2 : 1
06.10.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Астон Вилла
3 : 3
02.10.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
28.09.2018
Астон Вилла
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
1 : 2
22.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Астон Вилла
2 : 0
18.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
1 : 1
15.09.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
01.09.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
25.08.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Астон Вилла
2 : 2
22.08.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2018
Астон Вилла
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Астон Вилла
3 : 2
11.08.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Халл Сити
1 : 3
06.08.2018
Астон Вилла
1' - 90'
75'
76'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+