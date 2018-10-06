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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Астон Вилла
Миллуолл - Астон Вилла: обзор матча 06 октября 2018
Миллуолл
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
26'
Ш. Фергюсон
48'
Т. Эллиотт
7'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Астон Вилла
71'
Желтая карточка
Я. Боласи
ГОЛ! 2:1!
Т. Эллиотт
48'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Фергюсон
Пас отдал
Д. Купер
26'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
Т. Эллиотт
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-1-3-2
13
Амос
2
Ромео
5
Купер
3
Мередит
3
Уоллес
6
Уилльямс
3
Фергюсон
18
Леонард
17
Уоллес
19
Эллиотт
9
Грегори
3-2-3-1-1
1
Нюланд
14
Бри
4
Туанзебе
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
3
Тэйлор
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
7
МакГинн
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Миллуолл
Астон Вилла
31
Джордан Арчер
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Миллуолл - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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