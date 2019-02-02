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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Астон Вилла
Рединг - Астон Вилла: обзор матча 02 февраля 2019
Рединг
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
К. Хурихейн
87'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
Желтая карточка
Э. Идом
62'
Желтая карточка
Н. Оливейра
55'
Желтая карточка
Д. Свифт
53'
49'
Желтая карточка
Г. Уилэн
49'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-5-1
1
Мартинес
17
Идом
26
Мур
6
Блэкетт
3
Миазга
11
Хэрриот
8
Бэйкер
4
Риномхота
14
Эджария
8
Свифт
7
Оливейра
4-4-1-1
91
Калинич
2
Мингс
4
Элфик
21
Хаттон
3
Тэйлор
14
Хурихейн
37
Адома
7
МакГинн
12
Уилэн
21
Эль-Гази
18
Абрахам
Остались в запасе
Рединг
Астон Вилла
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Рединг - Астон Вилла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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