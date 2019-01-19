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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Халл Сити
Астон Вилла - Халл Сити: обзор матча 19 января 2019
Астон Вилла
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
45'
Д. Честер
64'
Т. Абрахам
27'
Д. Боуэн
37'
Эвандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Халл Сити
84'
Желтая карточка
Д. Боуэн
ГОЛ! 2:2!
Т. Абрахам
64'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
58'
Желтая карточка
К. Хурихейн
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
М. Хенриксен
ГОЛ! 1:2!
Д. Честер
Пас отдал
К. Хурихейн
45'
40'
Желтая карточка
К. Стюарт
37'
ГОЛ! 0:2!
Эвандро
Пас отдал
К. Гросицки
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-5-1
91
Калинич
3
Тэйлор
4
Элфик
17
Честер
21
Хаттон
37
Адома
14
Хурихейн
7
МакГинн
11
Боласи
8
Бьярнасон
18
Абрахам
3-2-3-2
1
Маршалл
30
де Вейс
6
Стюарт
32
Бурк
34
Кейн
3
Кингсли
7
Хенриксен
15
Эвандро
11
Гросицки
20
Боуэн
18
Мартин
Остались в запасе
Астон Вилла
Халл Сити
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Астон Вилла - Халл Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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