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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 15 декабря 2018
Астон Вилла
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
73'
Т. Абрахам (П)
84'
Д. Коджиа
47'
Д. Аллен
78'
Б. Афобе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
Желтая карточка
Д. МакГинн
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Д. Коджиа
Пас отдал
Я. Боласи
84'
Желтая карточка
Д. Коджиа
82'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Афобе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Абрахам
73'
72'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
72'
Желтая карточка
Э. Питерс
52'
Желтая карточка
Д. МакКлин
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аллен
Пас отдал
Д. МакКлин
31'
Желтая карточка
Т. Инс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-1-1
1
Нюланд
17
Честер
4
Туанзебе
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
7
МакГинн
12
Уилэн
11
Боласи
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
18
Абрахам
4-5-1
1
Батлэнд
5
Уилльямс
15
Мартина
17
Шоукросс
33
Питерс
10
Инс
7
Аллен
16
МакКлин
6
Клукас
18
Вудс
38
Бераино
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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