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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Бристоль Сити
Астон Вилла - Бристоль Сити: обзор матча 13 апреля 2019
Астон Вилла
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
55'
Т. Абрахам (П)
66'
К. Хурихейн
74'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бристоль Сити
87'
Желтая карточка
А. Уэбстер
74'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Д. Браунхилл
ГОЛ! 2:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
А. Эль-Гази
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Абрахам
55'
54'
Желтая карточка
А. Вайманн
44'
Желтая карточка
Д. Хант
21'
Желтая карточка
М. Тейлор
Желтая карточка
Д. МакГинн
20'
19'
Желтая карточка
М. Пак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
3-5-1-1
31
Стир
3
Тэйлор
4
Туанзебе
27
Эль-Мохамади
37
Адома
14
Хурихейн
12
Уилэн
7
МакГинн
15
Йединак
21
Эль-Гази
18
Абрахам
3-3-3
1
О'Лири
32
Хант
4
Уэбстер
26
Калас
7
Пак
8
Браунхилл
17
Элиассон
18
Вайманн
18
Дьедиу
9
Тейлор
Остались в запасе
Астон Вилла
Бристоль Сити
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
21
Алан Хаттон
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Астон Вилла - Бристоль Сити
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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