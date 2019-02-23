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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 23 февраля 2019
Сток Сити
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
5'
С. Воукс
62'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Э. Уилльямс
90'
+1
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Адома
Пас отдал
А. Эль-Гази
Желтая карточка
О. Этебо
57'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
54'
41'
Желтая карточка
К. Хаус
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
С. Клукас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
3-5-1-1
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
5
Этебо
7
Аллен
16
Адам
6
Клукас
10
Инс
16
МакКлин
19
Воукс
3-2-2-1-2
31
Стир
4
Элфик
2
Мингс
30
Хаус
27
Эль-Мохамади
21
Хаттон
14
Хурихейн
12
Уилэн
21
Эль-Гази
26
Коджиа
18
Абрахам
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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