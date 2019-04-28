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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Астон Вилла
Лидс - Астон Вилла: обзор матча 28 апреля 2019
Лидс
28.04.2019, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
72'
М. Клих
77'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Астон Вилла
80'
Желтая карточка
Д. МакГинн
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Адома
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
П. Бэмфорд
75'
75'
Желтая карточка
К. Хурихейн
75'
Красная карточка
А. Эль-Гази
ГОЛ! 1:0!
М. Клих
Пас отдал
Т. Робертс
72'
Желтая карточка
М. Клих
63'
Желтая карточка
Л. Купер
21'
Желтая карточка
П. Эрнандес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Астон Вилла
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4-1-2-2-1
1
Касилья
12
Эйлинг
18
Янссон
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
4-2-2-2
31
Стир
27
Эль-Мохамади
2
Мингс
4
Туанзебе
3
Тэйлор
7
МакГинн
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
26
Коджиа
19
Грин
Остались в запасе
Лидс
Астон Вилла
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
21
Алан Хаттон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лидс - Астон Вилла
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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