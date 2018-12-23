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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла - Лидс: обзор матча 23 декабря 2018
Астон Вилла
23.12.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 3
Завершен
Лидс
5'
Т. Абрахам
17'
К. Хурихейн
61'
П. Янссон
90+5'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лидс
90'
+6
Желтая карточка
К. Руф
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
К. Руф
87'
Желтая карточка
Э. Алиоски
Желтая карточка
Д. МакГинн
81'
69'
Желтая карточка
М. Клих
61'
ГОЛ! 2:1!
П. Янссон
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
Д. Коджиа
17'
Желтая карточка
Я. Боласи
7'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. МакГинн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Лидс
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4-4-2
1
Нюланд
14
Бри
17
Честер
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
14
Хурихейн
7
МакГинн
11
Боласи
18
Абрахам
26
Коджиа
3-1-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
11
Харрисон
7
Руф
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
31
Марк Банн
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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