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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 11 августа 2018
Астон Вилла
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
13'
Д. Честер
90+4'
Б. Бьярнасон
41'
Н. Пауэлл
55'
К. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:2!
Б. Бьярнасон
90'
+4
Желтая карточка
Д. Грилиш
86'
66'
Желтая карточка
Ш. Данкли
58'
Желтая карточка
С. Морси
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Коннолли
Пас отдал
Н. Пауэлл
50'
Желтая карточка
К. МакМанаман
41'
ГОЛ! 1:1!
Н. Пауэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Честер
Пас отдал
Д. МакГинн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-1-2
17
Честер
21
Хаттон
4
Туанзебе
27
Эль-Мохамади
8
Бьярнасон
15
Йединак
7
МакГинн
10
Грилиш
26
Коджиа
19
Грин
4-3-2-1
28
Уолтон
33
Робинсон
4
Кипр
22
Данкли
6
Коннолли
25
Пауэлл
8
Морси
33
Джеймс
20
МакМанаман
24
Якобс
28
Григг
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Джейми Уокер
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Остались в запасе
7
Джейми Уокер
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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