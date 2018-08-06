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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Астон Вилла
Халл Сити - Астон Вилла: обзор матча 06 августа 2018
Халл Сити
06.08.2018, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
7'
Эвандро
14'
Т. Элфик
70'
А. Эль-Мохамади
75'
А. Хаттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Астон Вилла
89'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
Замена
У. Кин
️️️️
Эвандро
86'
83'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Д. Грилиш
77'
Замена
Р. Хепбарн-Мёрфи
️️️️
Д. Коджиа
76'
Желтая карточка
А. Хаттон
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Хаттон
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
К. Хурихейн
67'
Замена
А. Грин
️️️️
А. Адома
Замена
Н. Дико
️️️️
Т. Кейн
67'
Замена
Д. Милинкович
️️️️
Ф. Кэмпбелл
67'
14'
ГОЛ! 1:1!
Т. Элфик
Пас отдал
Д. Грилиш
ГОЛ! 1:0!
Эвандро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
3
Кингсли
32
Бурк
30
де Вейс
2
Личай
34
Кейн
18
Бэтти
7
Хенриксен
15
Эвандро
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
3-2-3-1-1
31
Стир
4
Элфик
17
Честер
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
3
Тэйлор
37
Адома
14
Хурихейн
12
Уилэн
10
Грилиш
26
Коджиа
22
Кэмпбелл
11
Милинкович
11
Милинкович
22
Кэмпбелл
34
Кейн
12
Дико
12
Дико
34
Кейн
15
Эвандро
18
Кин
18
Кин
15
Эвандро
10
Грилиш
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
10
Грилиш
26
Коджиа
29
Хепбарн-Мёрфи
29
Хепбарн-Мёрфи
26
Коджиа
37
Адома
19
Грин
19
Грин
37
Адома
Остались в запасе
Халл Сити
Астон Вилла
25
Джордж Лонг
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Халл Сити - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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